Bandai Namco gir Elden Ring-fans sjansen til å vinne stor Messmer the Impaler-figur

HQ

Da Shadow of the Erdtree-utvidelsen først ble avslørt ble vi alle overrasket over den søte Messmer the Impaler-statuen som fulgte med utvidelsens samlerutgave. Nå, bare for å få fansen til å lengte enda mer etter mer Messmer, gir Bandai Namco folk sjansen til å vinne en statue av ham i naturlig størrelse.

I en stor konkurranse vil fansen bli bedt om å sette sammen sin egen video som hyller Elden Ring. Dette kan være en trailer, actionvideo, komedie eller noe helt annet. Men hvis du vil vinne Messmer må du lage en trailer i toppklasse. Det er bare én av ham å vinne.

Malenias arm vil bli gitt til vinnerne av beste fortelling, beste action og beste regi, mens en hjelm av Messmer vil bli gitt til vinnerne av beste komedie, beste bruk av lyd, beste rustningsdesign og mest originale bruk av Elden Ring.

Du kan sjekke ut konkurransens fullstendige regler her.