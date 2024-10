Bandai Namco kansellerer flere prosjekter og åpner døren for avgang av hundrevis av ansatte

HQ

Et av bransjens ledende japanske selskaper gjør store kutt i både prosjektporteføljen og arbeidsstokken. Bandai Namco, som vi nettopp i dag snakket om sin positive resultatpresentasjon med utgivelsen av Dragon Ball Sparking! Zero og de tre millioner eksemplarene som ble solgt den første dagen. Studioet og utgiveren, som sysselsetter rundt 1 300 personer i Japan, har angivelig kansellert eller skrinlagt et uspesifisert antall prosjekter for konsoller, PC og mobil og presser rundt 200 ansatte til å forlate selskapet, ifølge Bloomberg. 100 av dem skal ha forlatt selskapet i skrivende stund.

Denne praksisen er typisk for japanske selskaper, som har svært strenge oppsigelseslover i landet, og innebærer at de sender arbeidstakere de har tenkt å si opp, til tomme rom, kalt oidashi beya, eller "utvisningsrom". På disse rommene har arbeiderne ingen tildelt funksjon i bedriften, og de aller fleste velger å si opp jobben sin. Hvis de blir værende, kan selskapet selv rettferdiggjøre deres dårlige prestasjoner overfor myndighetene og avskjedige dem likevel, men uten kompensasjon.

I tillegg til disse oppsigelsene har Bandai Namco kansellert flere prosjekter, i tillegg til årets nedleggelser av Blue Protocol eller mobiltittelen Tales of the Rays. I tillegg ser det ut til at andre uannonserte titler fra velkjente franchiser som One Piece og Naruto har blitt skrinlagt eller skrotet, samt et prosjekt bestilt av Nintendo.

Årsaken ser ut til å være den samme innstrammingen av ressurser som vi har sett i bransjen de siste to årene etter eksplosjonen av fortjeneste og investeringer i kjølvannet av COVID 19-innesperringen og pandemien. Det anonyme nettstedet LeakPress, som avdekket upassende permitteringspraksis blant selskapets arbeidsstyrke, rapporterte saken, men en representant for Bandai Namco svarte Bloomberg at dataene ikke var "helt nøyaktige".

Er det fornuftig for Bandai Namco å gjøre en så stor omstrukturering i den nåværende konteksten?