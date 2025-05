Bandai Namco rapporterer 995% årlig vekst i fortjeneste

HQ

Bandai Namco har rapportert en massiv vekst i spilloverskuddet, og overskuddet vokste med hele 995 % til 475 millioner dollar i løpet av regnskapsåret som ble avsluttet i mars 2025. Opprinnelig ble denne fortjenesten forventet til 208 millioner dollar.

I følge GameBiz-rapporten (via Automaton) tilskriver Bandai Namco denne suksessen til en rekke faktorer, men økt salg av konsollspill ser ut til å være en stor bidragsyter. Konsollspillsalget økte med 42.6%, med titler som Dragon Ball: Sparking! Zero solgte mer enn 5 millioner eksemplarer, og DLC til det enormt populære Elden Ring ble også utgitt i fjor.

Bandai Namcos mobilsatsing økte også, og det var særlig de lisensierte Dragon Ball- og One Piece-spillene som bidro til inntektene. Etter forrige regnskapsår, da Bandai Namco revurderte økonomien på grunn av kansellerte prosjekter og et ambisiøst MMORPG-spill som ikke leverte gode resultater, ser det ut til at selskapet har kommet tilbake på banen. Med Elden Ring: Nightreign og mer som skal utgis dette regnskapsåret, vil vi kanskje se fortsatt vekst for utgiveren.