Bandai Namco vil avduke fighterlisten for Dragon Ball Sparking! Zero i morgen

HQ

Hvis én ting var klart den dagen Akira Toriyama forlot oss, var det at arbeidet hans hadde gjort ham evig. Sand Land er det siste eksemplet på dette, men i fremtiden vil mesterverket hans, Dragon Ball, også vende tilbake til videospill.

Dragon Ball Sparking! Zero Budokai Tenkaichi-serien fortsetter der Budokai Tenkaichi-serien slapp, og byr på episke 3D-kamper med Goku, Vegeta, Trunks, Gohan og alle favorittfigurene våre fra mangaen og de ulike anime-seriene vi har fått se opp gjennom årene. Dette blir den mest ambisiøse delen til dags dato, og derfor gleder vi oss over kunngjøringen Bandai Namco har forberedt for oss i morgen, 30. april.

Om mindre enn 24 timer, karaktertraileren for Dragon Ball Sparking! Zero, kl 15:00 GM / 16:00 CEST. Vi vet ikke om vi vil oppleve noe som ligner på "Alle er her!" i Super Smash Bros Ultimate, men alt tyder på over 120 karakterer med ulik statistikk og kampstiler.

Så langt har bare Super Trunks, Dyspo, Kakunsha, Master Roshi, Nappa, Burter, Toppe, Jeice, Kale Energy Burst, Hit og 100% Power Broly blitt bekreftet , så forhåpentligvis vil morgendagens trailer bekrefte mange, mange flere.