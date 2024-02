BandWerks Performance Leather Case er laget for den moderne eventyreren

HQ

I den nye episoden av Quick Look har vi fått tak i et nytt iPhone 15-etui fra BandWerk. Dette etuiet heter Performance Leather Case og er laget av vanntett lær og aluminium i aerospace-klasse for å passe den moderne eventyreren.

Hvis du vil vite mer om dette mobildekselet kan du ta en titt på den siste Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker om dekselet og hva som gjør det unikt.