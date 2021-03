Bang & Olufsen avslører høykvalitets headset for Xbox og PC

Du ser på Annonser

Danske Bang & Olufsen er viden kjent for å lage fantastiske lydprodukter, så jeg var ikke alene om å sperre opp ørene da de i går sa store Xbox-relaterte nyheter skulle avsløres i dag. Interessen min har ikke akkurat dalt etter selve annonseringen heller.

Nå har nemlig Bang & Olufsen offentliggjort det trådløse headsetet Beoplay Portal , og i kjent stil satser de ikke på en kvalitet alle kan ta seg råd til. Headsetet vil nemlig koste $499 (altså det som nok blir rundt 5500 kroner) når det blir tilgjengelig her til lands den 29. april. Dette betyr selvsagt at vi kan se frem til en rekke gode ting også. Med støykanselleringsteknologien ACN, 44mm drivere som støtter Dolby Atmos, et batteri som kan holde i 24 timer om du ikke bruker de spesielle funksjonene, muligheten til å bruke Bluetooth til å høre hva som skjer både på Xbox/PCen og for eksempel mobilen og et design som blander aluminium, lambeskinnlær og bambusfibertekstiler som uansett bare veier 282 gram til sammen høres det meget fristende ut. Forhåpentligvis får jeg mulighet til å teste det selv slik at dere kan få vite om Beoplay Portal virkelig er verd fem ganger mer enn Microsoft sitt egne headset.