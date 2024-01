HQ

Å ha en fotomodus i AAA-titler har blitt noe av en standard de siste årene, og spesielt Sony har bidratt til utviklingen ved å tilby det i så godt som alle titlene sine. Selv mindre spill har som regel en fotomodus i dag, og nå er det altså bekreftet at det kommer enda en.

Via X kunngjør Don't Nod at deres kommende overnaturlige actionrollespill Banishers: Ghosts of New Eden har en fotomodus, noe de sier at mange spillere har etterspurt. Takket være denne blir det mulig å ta skikkelig fine bilder fra det tilsynelatende vakre eventyret som slippes 13. februar til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.