For litt over en måned siden fortalte Nintendo at Banjo-Kazooie skulle bli tilgjengelig på Nintendo Switch en gang i januar, og nå er ventetiden altså snart over.

Den japanske spillkjempen (som sikkert blir kjøpt opp av Xbox snart:P) har gitt oss en trailer som avslører at Banjo-Kazooie kommer til Nintendo Switch for de som har Nintendo Switch Online + Expansion Pack den 21. januar her til lands. Det er på fredag for de som har mistet tellingen!