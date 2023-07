Banjo-Kazooie Utvikleren tror ikke at det finnes et publikum for et nytt spill.

HQ

De som fortsatt håper på mer Banjo-Kazooie til tross for at det i årevis tilsynelatende ikke har vært noe på gang, bør nok begynne å sette sin lit til noe annet, for selv ikke seriens utviklere er overbevist om at verden virkelig er klar for en ny utgave.

Da VGC spurte komponist Grant Kirkhope om et tredje Banjo-spill, la han til: "Jeg føler at du må ha et team med den humoren vi hadde den gangen, og det er vanskelig å gjenskape", sa han. "Jeg tror Rare ville vært åpne for noen hvis de fant det rette teamet, men jeg føler ikke at det teametfinnes. Og jeg er heller ikke overbevist om at publikum er der."

Det er virkelig knusende å høre, men sannsynligvis helt riktig. Heldigvis er hovedprogrammerer Chris Sutherland mer interessert i å holde døren åpen for mer Banjo.

"Jeg håper at noen kommer til å gi ut noe... en slags oppfølger eller et "next in line"-spill. I hvert fall før jeg fortsatt kan huske at det første eksisterte! Men forhåpentligvis før."

