I 2023 debuterte Netflix et biografisk drama som tok for seg livet til den Burnley-baserte gründeren Dave Fishwick og den fantastiske historien om hvordan han trosset oddsen og satte den etablerte ordenen ut av spill ved å etablere en lokal bank i Storbritannia. Filmen ble en umiddelbar suksess, og den fenget og sjarmerte seere over hele Storbritannia med sitt uanstrengt herlige David versus Goliat-lignende oppsett. Selv om den frittstående historien ville ha vært nok for mange, gikk filmen så bra at Netflix faktisk ga grønt lys for en oppfølger, en film som fortsatte å tilpasse og fordype seg i Daves bemerkelsesverdige liv.

HQ

Den filmen, Bank of Dave 2: The Loan Ranger, debuterte nylig på strømmetjenesten, og nå lurer du kanskje på om dette er en du bør legge til i overvåkningslisten din. Umiddelbart kan jeg fortelle deg at hvis du liker lett, hjertevarm og utrolig sjarmerende underholdning, vil du ikke bli skuffet, selv om noe av den sjarmen har slitt seg av for denne andre utflukten.

Der den første filmen i hovedsak handlet om Dave som overvinner oddsen og det overveldende britiske finansoligarkiet, søker han i denne andre filmen rettferdighet for dem som er rammet av lønningslånere. På grunn av manglende retningslinjer for hvordan disse selskapene opererer og driver sin virksomhet, innser Dave at de har låst låntakere fast i avtaler der de må betale ublu renter, og han starter derfor en beundringsverdig kampanje for å stoppe dette og forby så mange av dem fra Storbritannia som mulig. Det er en historie og en fortelling som det er umulig å ikke stille seg bak, og skuespillerne gjør en solid jobb med å skape sympatiske karakterer som man kan stille seg bak, men den mangler noe på ett viktig område: en god skurk.

Hovedskurken er denne gangen definert av Rob Delaneys Carlo Mancini, sjefen for et av de største lønningsselskapene. Selv om Delaney spiller rollen som denne hjerteløse og apatiske lånehaien på et fint nivå, siden han er basert i New York og Dave og gjengen befinner seg i Burnley, er det en veldig annerledes og mindre effektiv skurkedynamikk enn det vi så i den første filmen, der Hugh Bonneville gjorde en god jobb med å skape en mer relaterbar person å rette motviljen mot. Denne mangelen på en god antagonist underbygges også av mangelen på overbevisende "løytnanter" i Mancinis hær, ettersom Dave for det meste bruker tiden sin på å kjempe den gode kampen mot den etablerte ordenen igjen, noe som til å være en oppfølger ikke helt treffer like godt andre gang.

Dette er en annonse:

Men Rory Kinnear er flott som Dave nok en gang, og portretterer en karakter som man rett og slett ikke kan mislike. Chrissy Metz og Amit Shah fungerer også godt sammen og bidrar til å styrke en rollebesetning som i denne oppfølgeren savner karismaen til Phoebe Dynevor og Joel Fry.

Til å være en liten oppfølger som tydeligvis aldri fikk den samme blankosjekken som mye av Netflix' dyre dritt får, lykkes Bank of Dave 2: The Loan Ranger. Den er ikke et steg opp fra forgjengeren, og det er klare steder hvor filmen har mangler, men det den byr på i massevis er følelser og sjarm. Dette er nok et eksempel på at den lille personen slår oddsen, og av den grunn finner du ikke mange nye alternativer på Netflix som du blir like glad og varm om hjertet av å se som denne.