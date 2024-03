Bank of Dave får en oppfølger

HQ

Selv om du sikkert trodde at Bank of Dave bare skulle være en frittstående film om den lokale Burnley-helten Dave Fishwick og hans kamp mot bankmonopolet i Storbritannia, viser det seg at Netflix ønsker å lære mer om historien hans.

Streamingtjenesten har ikke bare bestilt en oppfølger, men også allerede begynt å filme den. Bank of Dave: The Sequel/Bank of Dave 2 (den fulle tittelen er fortsatt uklar) er på vei, og når det gjelder hva denne filmen vil handle om, har Netflix gitt et kort sammendrag av handlingen.

"Vi er tilbake i Burnley, og Dave Fishwick kjemper den gode kampen igjen. Men denne gangen er det Payday Loan Companies som er ute etter å felle ham."

Oppfølgeren skal etter planen debutere i 2025, og som du kan se på settbildet er Rory Kinnear tilbake i hovedrollen.