Barbara Streisand kommer neppe tilbake som Roz Focker i Meet the Parents 4

Nylig ble det bekreftet at en fjerde Meet the Parents -film er på vei og at stjerner som Owen Wilson kommer tilbake, men kan eller bør vi forvente at hele rollebesetningen er tilbake i denne komedieoppfølgeren? Det ser usannsynlig ut, i hvert fall når vi snakker om Roz Focker, spilt av Barabara Streisand.

I et intervju med Variety nylig sa Streisand at hun bare ville være med i filmen hvis hun fikk betalt det hun fortjente, ettersom hun hevder at hun ikke fikk like mye betalt i de tidligere prosjektene. I sin helhet forklarer Streisand :

"Herregud. De måtte betale meg mye penger fordi jeg ikke fikk betalt det de andre fikk betalt, og derfor er jeg forbannet. Jeg var i den tiden da kvinner fikk mindre betalt enn menn. Sjefen for Universal var Ron Meyer på den tiden, og han sendte meg faktisk en bonussjekk. Det var veldig søtt."

Dette tyder på at Ben Stiller nok en gang vil være med i filmen som Greg Focker, men uten at hans sexfrie mor dukker opp. Robert De Niro vil i det minste være tilbake som den kontrollerende Jack Byrnes.