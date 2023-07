Barbie er nesten to timer lang og har "kort seksuell trakassering"

HQ

Vi er nå bare to uker unna Barbie sin premiere på kinoer over hele verden, så British Board of Film Classification gitt filmen en aldersgrense. I kjent stil deler de mer informasjon i samme slengen.

BBFC har bestemt at man bør være minst 12 år for å se Barbie, og at eventuelle ledsagere som tar med seg barn under den alderen bør tenke seg om. Grunnen til dette er at filmen blant annet inneholder , med begrunnelsen at filmen inneholder "kort seksuell trakassering","underforstått sterkt språk" og <em>"moderate hentydninger"<em>.

Ellers vet vi nå også at Barbie er nesten to timer lang siden den varer i 114 minutter.