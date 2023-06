Barbie inntar Forza Horizon 5

HQ

Siden noen hos Microsoft var litt for ivrige på avtrekkeren hadde vi allerede fått en åpenbar indikasjon på at Playground ville samarbeide med Warner Bros. for å minne Forza Horizon-spillere på at Barbie straks kommer på kino, men det er likevel hyggelig å både få en bekreftelse og mer informasjon.

Nå kan du laste ned to nye kjøretøy helt gratis til Forza Horizon 5. Nærmere bestemt er det Barbie sin knallrosa 956 Chevrolet Corvette EV Corvette og Kens 022 GMC Hummer EV Pickup som nå kan bli dine uten å betale en eneste krone. Alt du må gjøre er å gå inn spillets menyer for å få kjøre dem med en gang.