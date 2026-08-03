Barbie Oppfølgeren til filmen utsatt på grunn av lønnskonflikter

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Så snart kasseinntektene fra den første helgen til filmen « Barbie kom inn, tok snakket om en oppfølger internett med storm. Selv om filmen virket som en fin engangsopplevelse, har regissør Greta Gerwig og ektemannen Noah Baumbach en idé til en oppfølger. Det er imidlertid et konsept de holder skjult, ettersom lønnskonfliktene med Warner Bros. fortsetter.

Lønnskonfliktene er ikke mellom Gerwig og filmstudioet. I stedet antas det at Warner Bros.-sjefen David Zaslav ikke ønsker å signere lønnssjekkene til filmens hovedrolleinnehavere. Ifølge The New York Times skal Ryan Gosling angivelig ha bedt om 20 millioner dollar for å spille Ken igjen. Margot Robbie er også i forhandlinger om en lukrativ avtale med overskuddsdeling, dersom hun skulle vende tilbake til rollen som « Barbie.

Filmen « Barbie tjente godt over 1 milliard dollar på kino, og det virker derfor som en selvfølge å bare kaste penger etter Robbie og Gosling til de begge kommer tilbake. De to signerte en avtale om én film for å medvirke i suksessfilmen fra 2023, så det er ingen garanti for at de kommer tilbake hvis en avtale ikke blir på plass. Warner Bros. har også en tidsfrist for å få på plass en ny avtale, da rettighetene til « Barbie ellers går tilbake til Mattel i desember.

«Vi har en rettighetsavtale med Mattel på plass og har kommet med en rekke store tilbud for å prøve å få på plass avtaler om å lage den neste «Barbie»-filmen. Dessverre har vi så langt ikke klart å komme til enighet,» sa Warner Bros.’ medformenn Pam Abdy og Michael De Luca i en uttalelse.