Barça bryter endelig en seks kamper lang tapsrekke mot Bayern München og setter scenen for El Clásico

Barça brøt endelig forbannelsen de hadde mot Bayern München, som de har møtt fjorten ganger siden 1998, og bare sett seier to ganger. Den skjebnesvangre 2-8-kampen i 2020 sitter fortsatt friskt i minnet hos mange culés, men historien gjentok seg i 2021 og 2022.

I Champions League-gruppespillet i 2021-22 tapte Barça 0-3 både hjemme og i München. Det samme skjedde 26. oktober 2022, siste gang disse to lagene møttes. To år senere er situasjonen en helt annen: Barça oppnådde sin første seier siden 2015 mot Bayern, blant annet takket være Bayerns legende Robert Lewandowski.

Barça briljerte imidlertid takket være den nye generasjonen. Det meste av troppen i den 2-8 er borte, erstattet av yngre spillere, mange fortsatt tenåringer, som har vist seg å være mer enn i stand til å møte europeiske giganter som Bayern.

Barças unge generasjon viser vei til nye europeiske triumfer

Lamine Yamal, Fermín López, Pedri, Gavi, Cubarsí, Pau Víctor ... alle var de med på en seier som vil bli husket utover den umiddelbare relevansen. Det er høyst usannsynlig at Bayern ryker ut av Champions League i denne ligafasen, men moralen er lav i Tyskland og henrykt i Barcelona, bare to dager før de skal møte Real Madrid i El Clásico.

Begge lagene knuste sine tyske mesterrivaler denne uken, begge med hat-tricks av sine brasilianske stjerner (Raphinha, som feiret 100 kamper med Barça). Men for Barça er følelsen at tidevannet endelig er i ferd med å snu for dem, at de har lagt Madrid bak seg i LaLiga og fremstår som en av de sterkeste kandidatene til å vinne Champions League ti år senere.