Barça Kvinner sikter mot den tredje trippelen mot Arsenal i Champions League-finalen

FC Barcelona har nådd nok en finale i den gjeveste klubbturneringen, den sjette på syv år, med fem på rad. Med en seier kan de vinne den fjerde Champions League-turneringen i Barças kvinnefotballs historie, den tredje på rad. Men de kommer til å møte Arsenal, som ikke kommer til å gjøre det lett for dem. De vant allerede en i 2006-07-sesongen, den eneste finalen de nådde. Kampen spilles lørdag 24. mai kl. 18:00 CEST på Estadio José Alvalade i Lisboa.

Barça har hatt nok en utmerket sesong, med en mulig tredje trippel på fem år. Hvis de vinner, vil de dessuten tangere Eintracht Frankfurt med fire kontinentale pokaler, bare slått av Olympique Lyonnais med åtte. For å ytterligere demonstrere sin dominans har de vunnet seks strake ligatitler i Spania.

Arsenal er ikke i samme situasjon som Barça. De tapte FA Women's Super League mot Chelsea med tolv poeng. De har ikke vunnet ligaen siden 2018/19-sesongen, da de vant sin tredje ligatittel. De er de mest suksessrike i FA-cupen for kvinner med fjorten pokaler, men de har ikke vunnet den siden 2016.

Vil loven om ekset bli oppfylt?

Hovedpersonen i finalen blir Mariona Caldentey, en tidligere Blaugrana-spiller som forlot klubben i fjor sommer for å bli med i Arsenal. Hun har gjort det ganske bra, og ble kåret til sesongens spiller i den engelske ligaen, noe som viser at hun var rask til å tilpasse seg den nye ligaen. "Jeg kom for å vise at det fantes en Mariona utenfor Barça som var i stand til å prestere og spille god fotball". Selv om hun allerede har sagt at hvis hun scorer i finalen, vil hun ikke feire av respekt for sine tidligere lagkamerater.

Noen Barça-spillere vil også bli gjenforent med Laia Codina, en ungdomsspiller fra Barça som dro til England i 2023, etter å ha vært en viktig del av Barcelonas suksesser.

Hvem tror du vinner Champions League?

FC Barcelona

FC Barcelona