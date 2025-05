Barça vet allerede hvordan Lamine Yamals kontraktsforlengelse vil bli

HQ

Lamine Yamal har hatt det som kanskje er den beste sesongen noensinne av en 17-åring, med unntak av O Rei Pelé, som vant verdensmesterskapet. Det er mange år siden, så Lamines eksepsjonelle prestasjon står for seg selv. Det finnes barn som slår gjennom i svært ung alder, og det ser ut til at det i fotballverdenen er en økende tendens til at spillere slår gjennom i enda yngre alder.

Faktum er at Barça ønsker å sikre kontinuiteten til den spanske landslagsspilleren, og den nåværende presidenten i FC Barcelona, Joan Laporta, ble spurt om dette på TV3. Spilleren fyller 18 år den 13. juli, og da vil han kunne signere en profesjonell kontrakt som gjenspeiler kvaliteten hans på banen, sa Laporta. " Lønnen må være i samsvar med spillerens betydning i laget, uavhengig av hans alder".

Culer-spilleren har aldri nølt med å vise sitt blaugrana-blod. "Det kommer til å gå bra. Han er eksepsjonell. Og han føler seg vel i Barça. Vi jobber med avtalen. Barça er den beste klubben han kan være i. Han er katalaner, fra Barça... han føler seg identifisert og får gode råd", sa manageren. "En Lamine som har eksplodert som han har gjort, må du behandle ham på en spesiell måte. Han er utenfor normen".

Laporta ønsker ikke å gjenta Messi-saken, som måtte si farvel til laget i sitt liv av økonomiske årsaker, så klubbens bedring vil bidra til å beholde de største stjernene. Lamine Yamal ser ut til å være i Barça i mange år fremover, så alle fotballfans vil kunne glede seg over hans spill i La Liga.