Barcelona er i Copa del Rey-finalen: En ny Clásico står for døren

FC Barcelona har slått Atlético de Madrid i semifinalen på Copa del Rey. Etter den vanvittige 4-4-kampen i det første oppgjøret, ble det bare ett mål i returoppgjøret av Ferrán Torres, Barças toppscorer i den hjemlige turneringen.

Til tross for at de spilte på hjemmebane, presset Atleti knapt på i første omgang, og klarte bare å angripe i andre omgang. De prøvde, Sorloth scoret til og med et mål som ble annullert på grunn av offside, men de var upresise, og Barcelona gjorde seg fortjent til finaleplassen, som spilles i Sevilla 26. april mot Real Madrid - som i går endte 4-4 mot Real Sociedad.

Ja, en annen Clásico. Barcelona har allerede vunnet to i år, da de slo Real Madrid på Bernabéu i LaLiga, og slo dem i den spanske supercupen. Den 26. april vil Real Madrid prøve å snu balansen, hvis de klarer å løse sine defensive sprekker før det.

De to siste gangene Real Madrid og Barcelona møttes i Copa-finalen, og de eneste i dette århundret, var i 2011 og 2014, og Real Madrid vant begge. Madrid slo også Barcelona forrige gang de møttes i turneringen, i 2023, da Madrid til slutt vant.

To Clásicos (og kanskje tre) på én måned

Men det beste er at den etterfølges av en ny Clásico to uker senere, 11. mai, i Barcelona, som kan bli avgjørende for LaLiga-tittelen... hvis Real Madrid klarer å holde fast på andreplassen så lenge. Dessuten gnir mange fans seg i hendene over utsiktene til enda en Clásico hvis begge lagene når Champions League-finalen: De står på hver sin side i turneringen, så de kan bare møtes i en eventuell finale 31. mai.