Barcelona og Lyon møtes for fjerde gang i en Champions League-finale

HQ

FC Barcelona og OL Lyon skal møtes i årets Champions League-finale for kvinner, en finale som allerede har blitt arrangert tre ganger på rad, med Lyon som slo Barcelona i 2019 og 2022, og Barcelona som vant i 2024.

Det skjer etter at Lyon vant 3-1 over Arsenal i returoppgjøret, 4-3 sammenlagt, mens Barcelona slo Bayern München 4-2 på søndag, 5-3 sammenlagt.

Lyon er fortsatt det mest suksessrike laget i turneringens historie, som ble startet i 2002, og har vunnet hele åtte titler. Barcelona har imidlertid skrevet historie ved å nå Champions League-finalen seks år på rad (det første laget som har klart det i Champions League for kvinner og menn) og i syv av de siste åtte sesongene, siden deres første finale i 2019, der de tapte for Lyon. Barça vant tre av disse seks finalene, i 2021 mot Chelsea, i 2023 mot Wolfsburg og i 2024 mot Lyon. Lyon har kommet på andreplass tre ganger.

Champions League-finalen for kvinner 2025/26 spilles 23. mai på Ullevaal Stadion i Oslo. Hvem tror du kommer til å vinne?