Barcelona sikrer LaLiga-tittelen i episk 4-3-seier mot Real Madrid: fire av fire Clásicos

HQ

Fire av fire Clásicos denne sesongen. FC Barcelona har slått Real Madrid de fire gangene de har tørnet sammen i år, og forrige søndag var LaLiga-tittelen så godt som sikret. Med en seier neste torsdag, eller hvis Real Madrid ikke vinner på onsdag, kan de være matematiske mestere med to spilledager igjen.

Barcelona vant til tross for at de lå under med to mål mot Real Madrid for første gang i historien Eric García, Lamine Yamal og Raphinha scoret fire mål på 25 minutter, et episk comeback som oppsummerer Hansi Flicks første sesong: laget spiller bedre når de er under press. Etter to tidlige mål av Kylian Mbappé økte Barça presset, og Madrid mistet ballen og kontrollen fullstendig i første omgang.

I andre omgang kom Madrid bedre med og var nær uavgjort på et skudd av innbytter Víctor Muñoz. Mbappé fullførte et hat-trick som endte opp med å være ubrukelig, og de hvite ble hardt straffet for manglende kontroll, orden og konsentrasjon, noe som har bidratt til den bitre slutten for Carlo Ancelotti, som forventes å forlate klubben etter sesongslutt.