Bare ti i verden: Vi presenterer den nye sportsbilen Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa

Giulia Quadrifoglio Luna Rossa ble avduket på Brussels Motor Show 2026, og er det nye (og svært begrensede) samarbeidet mellom Alfa Romeo og Luna Rossa (det italienske seilteamet). Det nye tilskuddet til BOTTEGAFUORISERIE-universet (et samarbeid mellom Alfa Romeo og Maserati) skiller seg ut med sine premiumfunksjoner og begrensede tilgjengelighet, ettersom det bare finnes 10 enheter (som forresten allerede er solgt) over hele verden.

Den er for øyeblikket den mest aerodynamisk effektive Quadrifoglio-modellen, takket være det nye karbonfibersettet med lavt drag, som genererer opptil fem ganger mer downforce enn produksjonsversjonen. Når den når 300 kilometer i timen, er den maksimale downforcen på 140 kg.

Eksteriøret er prydet med iriserende lakk, inspirert av fargene på Luna Rossas skrog, mens panseret, taket og det bakre "båtdekket" er svart kombinert med grått. I tillegg vises Alfa Romeo-logoen for første gang i historien i rødt. Når det gjelder interiøret i bilen, er det flere elementer som skiller seg ut, for eksempel Sparco-setene, som er trukket med teksturer og grafikk inspirert av de som brukes av båtens mannskap. I mellomtiden er dashbordet prydet med en veldig tynn film, originalt materiale fra Luna Rossa-seilene, som teamet selv sørget for å bli maskinert og integrert i bilen. Denne detaljen betyr at hver bil har et autentisk stykke Luna Rossa-historie, noe som symboliserer synergien i dette samarbeidet, som ble kunngjort i juni 2025 i forkant av den 38. America's Cup, verdens mest prestisjefylte seilkonkurranse, som for første gang i historien skal arrangeres i Italia, i Napolibukten.