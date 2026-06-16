Barn rammes uforholdsmessig hardt av de stadig mer alvorlige klimabetingede farene, advarer UNICEF

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Unicef advarer mot en opphopning av flere overlappende klimafare, som kan overvelde myndigheter og sosialtjenester, som rapportert av Reuters og YLE.

Spesielt er opptil 1,8 milliarder barn utsatt for tørke, og 1,2 milliarder er utsatt for ekstrem varme, ifølge FNs barnefond Unicef. De undersøkte virkningen av klimrelaterte farer på livene til barn over hele verden. De undersøkte klimaforholdene inkluderer luftforurensning, stormer, flom og malaria. Rapporten undersøkte også tilgangen til vann, helsetjenester og sosiale tjenester i barns liv.

Barn lider uforholdsmessig mye av klimaforholdene. Opptil 1,1 milliarder barn over hele verden var utsatt for minst tre overlappende klimaforhold. Dette betyr at myndighetene må investere i sosial infrastruktur, beredskap og katastrofehåndtering for å redusere barns eksponering.

Opptil 662 millioner barn er utsatt for tropiske stormer, 337 millioner for flom i elver og 33 millioner for skred ved kysten. Malaria utgjør en risiko for 1 milliard barn, hovedsakelig i Afrika.

Og til slutt, i 2024 forstyrret klimrelaterte farer skolegangen til 242 millioner barn i 85 land.