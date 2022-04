Barry Keoghans Joker kan dukke opp i Arkham-serien

HQ

Regissøren Matt Reeves' The Batman introduserer et nytt univers med mye mørkere og mer brutale Gotham-historier, noe som ble satt pris på av kinogjengere da filmen fikk en fremragende start. Snart får vi oppleve flere mørke historier satt til samme univers når TV-serien Arkham, tidligere kjent som Gotham PD, starter. Det er en skrekkserie som utforsker det ikoniske mentalsykehuset og lar oss følge både innsatte og politiet som har i oppgave å holde det ubehagelige stedet trygt.

Nå ser det ut til at vi kan komme til å møte Barry Keoghans tolkning av Joker i denne serien. I et intervju med Variety sier Reeves at det er utallige muligheter og ideer når det gjelder Arkham:

"There might be places. There's stuff I'm very interested in doing in an Arkham space, potentially for HBO Max. There are things we've talked about there. So it's very possible. It also isn't impossible that there is some story that comes back where Joker comes into our world."

Hva tenker du om en serie basert på Arkham Asylum?

Obs! Vi advarer om spoilere fra The Batman om du leser videre herfra.

Nedenfor finner du en oppsiktsvekkende scene med Keoghans Joker som ble klippet vekk fra The Batman.