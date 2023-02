Baten Kaitos 1&2 HD Remaster, en drøm som går i oppfyllelse

Bare de største fans av Nintendo-universet kunne drømme om en gjenopplivning av Baten Kaitos, en kortvarig JRPG-serie som Monolith Soft opprettet sammen med Tri-Crescendo på GameCube da de fortsatt var en del av Bandai Namco, men Nintendo Switch har slått konsollens rollespilltrend, og mot alle odds er det gamle kortspillet (kalt Magnus) tilbake.

Baten Kaitos 1&2 HD Remaster er en av de ikke så uventede overraskelsene som dukket opp i gårsdagens Nintendo Direct. Både Baten Kaitos: The Eternal Wings and the Lost Ocean, det første i serien, og Baten Kaitos Origins, forløperen som fulgte år senere, har blitt fornyet med HD-grafikk for å gjøre denne turen gjennom øyene i skyene enda mer iøynefallende.

Remasteren av Baten Kaitos 1 og 2 vil være tilgjengelig sommeren 2023.