Batgirl er offisielt ferdiginnspilt

Warner har nylig endret premieredatoene for noen store DC-filmer, blant annet Aquaman and the Lost Kingdom og The Flash som begge har blitt utsatt til 2023. Heldigvis nevntes ikke Batgirl, og det virker som at vi kan forvente den senere i år som planlagt.

Leslie Grace, som spiller Batgirl, bekreftet i løpet av helgen via Instagram at innspillingen er ferdig og skrev: "THANK YOU to every person on this crew who made it all happen". Den største hypen rundt Batgirl kommer fra det faktum at Michael Keaton er tilbake i rollen som Batman i den, men forutsetningene for selve filmen virker også lovende.

Dama bak maska er Barbara Gordon, som er datter av kommissær Gordon (politisjefen med Batsignal, spilt av J.K. Simmons). Det virker som at vi kan forvente en ganske brutal historie, ut i fra hva Leslie Grace tidligere har sagt til Elle Magazine å dømme:

"I can't say much about what she is going to do, but Batgirl becomes her own hero. [Her origin story] is crazy dark, like a lot of other superheroes, but I like that she becomes Batgirl because she wants to make a difference in the world. She feels like people underestimate her as Barbara Gordon, and I relate to that."

Batgirls erkefiende i filmen er Firefly, spilt av Brendan Fraser. Manuset er skrevet av Christina Hodson (Birds of Prey, The Flash) med Adil El Arbi og Bilall Fallah som regissører.