Batgirl-skuespilleren viser frem drakten fra den kansellerte filmen

Det var egentlig meningen at Batgirl skulle få sin egen langfilm med Leslie Grace i hovedrollen, men den endte i stedet som en av flere kansellerte produksjoner under Warner Bros. Discoverys nye ledelse og vil nok aldri se dagens lys. Nå velger Grace å ønske 2023 velkommen og tar farvel med 2022 ved å vise noen korte glimt av scener fra filmen, som inkluderer en ny Batgirl-drakt som skiller seg fra tidligere markedsføring. Hun skriver følgende på Instagram sammen med en video som blant annet viser drakten:

"thank u for teachin' me, 2022. you were singular in many ways that will stay with me. my gratitude and love for life is much deeper thanks to the experiences you brought me. i take your lessons with me as we part. here's to many more stories to tell, memories to make, and love to give in 2023."

Akkurat nå er det ingen planer om å gi Batgirl sin egen film, men vi får se hva fremtiden bringer med James Gunn og Peter Safran i ledelsen.