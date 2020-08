Batman Arkham-skaperne bekrefter Suicide Squad-spill

I motsetning til Warner Bros. Montreal og Batman-spillet deres har Rocksteady Studios vært meget hemmelighetsfulle om hva de jobber med, så de siste fem årene har det gått rykter om både Superman, Justice League og Suicide Squad. Nå er det dog tid for å stoppe spekuleringen.

Rocksteady kan nemlig bekrefte at de jobber med et Suicide Squad-spill, og at det vil vises frem på DC Fandome den 22. august. Det var selvsagt dette jeg hintet til i Secret Summer Games-artikkelen min ved å skrive "super-secret", men noe jeg sparte var å avsløre at Superman vil være i spillet også. Dette avslører selvsagt det medfølgende bildet, så nå blir bare spørsmålet og han er venn eller fiende. "Target locked" får det jo til å høres ut som om han er sistnevnte, men vi får se om to uker.