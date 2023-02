Batman Arkham-utvikler kritiserer James Gunns DC-planer

HQ

En tidligere Batman Arkham-utvikler har kritisert James Gunns nye strategi for DC-universet, som vil få skuespillere til å spille karakteren sin i filmer, show og videospill.

Utvikleren, Del Walker, sa på Twitter at James Gunn har mistet sinnet hvis han tror Hollywood kan overgå ytelsen til stemmeskuespillere, med henvisning til Tara Strongs Harley Quinn-skildring spesielt.

Walker snakket også om hvordan arbeidet til stemmeskuespillere kan innebære at de leser 600 linjer med dialog for bare å få 20 til å vises i spillet, og det ser ut til at utvikleren tviler på at Hollywood-skuespillere vil ha tålmodighet eller evne til å få ferdighetene sine til å fungere i et videospill.

Hva tror du? Er du spent på muligheten for at Robert Pattinson gir uttrykk for Batman i et spill, eller Ezra Miller som Flash?