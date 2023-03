Batman Beyond-animasjonsfilm har vært under utvikling hos DC

HQ

Det antas at DC på et tidspunkt planla å gi ut en Batman Beyond-animasjonsfilm, men på grunn av at den ble satt i utvikling av Walter Hamada, som en gang var ansvarlig for DCEU, er det ikke sikkert den får se dagens lys.

Ifølge John Rocha og Jeff Sneider ble filmen skrevet av Dan Casey, men det er ukjent om vi får se den, da den ble bestilt av den gamle DCEU-sjefen.

James Gunn og Peter Safran har kansellert en rekke DC-prosjekter for bedre å forme deres kommende omstart av universet.

Batman Beyond-filmen ville sannsynligvis ikke passe inn i tidslinjen Gunn og Safran går for, da det ville være et film satt i den fjerne fremtiden, som dekker en helt annen Gotham City enn den vi er vant til. Men hvis Matt Reeves' Batman-univers får være i fred, kan det kanskje være plass til et Batman Beyond animert univers også.