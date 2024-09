Batman blir hedret på Hollywood Walk of Fame neste uke

HQ

Det er faktisk en svært sjelden begivenhet at en fiktiv karakter får en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Mens vi ser alle slags skuespillere, regissører og filmskapere bli hedret på det ikoniske landemerket, er det i beste fall sjeldent at fiktive kreasjoner får samme behandling.

Noen av de mest ikoniske navnene som har blitt lagt til, inkluderer Snurre Sprett, Shrek, frosken Kermit, Mikke Mus, The Simpsons og nylig til og med Godzilla. Nå slutter et medlem av Justice League seg til dette celebre selskapet.

Variety melder at Batman får sin egen stjerne, og han blir etter alt å dømme den første superhelten som også får denne behandlingen. Den kappekledde korsfarerens stjerneseremoni vil bli avholdt 26. september, og selv om ingen navn er blitt nevnt ville det ikke overraske oss å se noen av folkene som har gitt ham liv troppe opp.