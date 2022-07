Batman er "virkelig død", understreker Gotham Knights-produsent

HQ

I det kommende Gotham Knights spiller du som Batmans sidekicks Nightwing, Batgirl, Robin og Red Hood. Grunnen til at du denne gangen påtar deg en birolle og ikke spiller som stjernen selv er at han visstnok er død.

Det ville ikke være første gang alt ser ut til å tyde på at Batman har fakket sin siste skurk, for så å mirakuløst dukke opp igjen, klar til å patruljere Gotham City og omegn. Men denne gangen er det visst på ordentlig. Batman er "virkelig død", sa spillets kreative leder Patrick Redding under et panel på San Diego Comic Con, ifølge IGN.. Under det samme panelet sa Redding at Joker heller ikke vil være involvert, men han ønsker verken å bekrefte eller avkrefte Harley Quinns tilstedeværelse - som vanligvis betyr førstnevnte.

Vi finner ut om Batman virkelig er død (vi tviler fortsatt på det) når Gotham Knights slippes 25. oktober til PC, PlayStation 5 og Xbox Series.