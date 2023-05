Batman får en massiv Lego Batcave

HQ

Det er ganske lenge siden vi fikk et nytt Lego Batman-spill eller film, men heldigvis har DC og Lego ikke glemt denne sjarmerende versjonen av Dark Knight. Derfor har de nå kunngjort et Lego-sett kalt The Batcave, som kommer med stort sett alt en Batman-fan noensinne kunne ønske seg med design basert på filmen Batman Returns.

Dette inkluderer flere figurer basert på Bruce Wayne, Albert Pennyworth og noen rampete skurker (inkludert Catwoman). Hulen har mange hemmeligheter, en Batmobil og selvfølgelig også gadgets og en Batsuit klar for action - alt bygget i en gigantisk Batman-tema boks.

Sjekk ut den korte videoen i tweeten nedenfor for en presentasjon av dette massive 3981 stykker store settet, som kan forhåndsbestilles her for en ussel $ 399.99 (med utgivelse 8. juni).