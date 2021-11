Batman, Harry Potter, Gandalf og Bugs Bunny skal få slåss snart

For noen uker siden begynte det å gå rykter om at Warner Bros. skal lage en slags Super Smash Bros. Ultimate-konkurrent i form av et slåssespill hvor en drøss av selskapets franchiser skal kjempe med nebb, klør og hva det måtte være for å være best. Etter både lekkede bilder og mer virker det som om den offisielle avdukingen nærmer seg.

En rekke av Warner Bros. sine selskaper, deriblant Looney Tunes og Tom & Jerry, har lagt ut noen mystiske bilder på Twitter hvor elskede karakterer har blitt klippet ut av scener mens teksten spør Warner Bros. Games hvor de har dratt. Dermed gjenstår vel bare spørsmålet: vil vi måtte helt til The Game Awards den 10. desember for avdukingen eller skjer den før?