Batman kunne ha dukket opp i finalen av The Sandman

Selv om mange kjenner DC for superheltene sine, det være seg Superman, Batman eller Wonder Woman, har tegneserieselskapet også en rekke mer sære alternativer, det være seg Constantine eller til og med Neil Gaimans The Sandman. Det er viktig å merke seg, for det betyr - og har i tegneseriene betydd - at disse sære og mer tradisjonelle figurene har møttes.

Det fantes tilsynelatende en verden der dette også strakte seg inn i Netflix' filmatisering av The Sandman. Serien, som ble avsluttet i forrige uke etter en lang ventetid på sin andre og siste sesong, ble avsluttet med en begravelsesscene for en karakter som vi av hensyn til spoilere ikke vil nevne direkte for øyeblikket.

Ifølge showrunner Allan Heinberg kan denne begravelsen ha vært stedet for ulike DC-helter å dukke opp, inkludert The Dark Knight selv, nærmere bestemt versjonen fra 2022's The Batman.

I en samtale med ComicBookMovie.com uttalte Heinberg: "Vi snakket om: 'Vil Robert Pattinson komme til begravelsen?' Vi diskuterte det kort, men bare kort."

I tegneseriene dukker det opp flere populære DC-figurer under begravelsen, blant annet Batman og til og med Clark Kent. Med usikkerheten rundt hvem DC-universets Batman vil være, gjorde det utvilsomt det hele enda mer komplekst å bringe Bats til avslutningen av The Sandman.