Batman: Part II begynner innspillingen tidlig neste år

Som følge av streikene i Hollywood i fjor ble flere filmer og TV-serier forsinket. Et av prosjektene som ble rammet var The Batman: Part II, som ble utsatt fra planlagt lansering høsten 2025 til oktober 2026.

Innspillingen har ikke engang startet ennå, men Andy Serkis - som spiller Alfred Pennyworth - sier i et intervju med PopVerse at han regner med at den vil starte tidlig i 2025:

"I utgangspunktet vet jeg ingenting om filmen annet enn at jeg nettopp har funnet ut at vi sannsynligvis begynner å filme tidlig neste år."

Serkis sier at dette betyr at filmen vil være klar i oktober 2026, ettersom det tar omtrent halvannet år fra innspillingsstart til ferdig film. Og han har stor tillit til manusforfatter og regissør Matt Reeves:

"Derfor, hvis du gjør regnestykket, vil det være halvannet år etter det. Jeg vet at Matt jobber veldig hardt med manuset. Matt Reeves er Matt Reeves, den ekstraordinære filmskaperen han er, og jeg kan bare anta at det kommer til å bli nok et strålende manus, for jeg syntes det han gjorde med den første filmen var ganske fantastisk. Jeg elsket å jobbe med Rob Pattinson, og jeg ser virkelig frem til å spille Alfred igjen."

The Batman hadde premiere i 2022 og fikk generelt gode kritikker og tjente enormt mye penger. Fans har spekulert i hvilke(n) superskurk(er) vi får møte neste gang, men hvem håper du mest på?