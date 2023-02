Batman spin-off-serien The Penguin blir åtte episoder, sier Colin Farrell

James Gunn og Peter Safrans nye plan for DCs fremtid er nå klar og godt i gang. DC Studios sjefer har delt prosjektene i to deler: en som er en del av DC Cinematic Universe og en for frittstående spin-offs. En av de som er kategorisert i sistnevnte gruppe er The Batman-filmen med Robert Pattinson i hovedrollen, hvor også Colin Farrell i massevis av sminke for spiller en fremtredende rolle som Oswald Cobblepot aka Penguin.

Vel, det viser seg at Farrell vil kunne fortsette å utforske karakteren i en TV-serie som fokuserer på pingvinens vei til makten etter drapet på krimherren Falcone i The Batman. Og nå vet vi at nevnte serie vil bestå av åtte episoder, som avslørt av skuespilleren på Varietys 'Awards Circuit Podcast':

« Det kommer til å bli en åttedelt ting rundt Ozs vei til makten, og fylle det maktvakuumet som ble skapt da Falcone ble drept. Matts idé var å få Penguin-showet til å begynne omtrent en uke etter slutten av The Batman-filmen. Og hvis det fungerer - hvis veien er interessant og publikum går for det, og vi gjør jobben vår riktig - vil den andre filmen med Penguin i seg fortsette der HBO-showet slutter.

Filmingen av The Penguin begynner 28. februar, så det vil ta en stund før vi ser Colin Farrel som Batmans nemesis igjen.