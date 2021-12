Batman svever inn i Hot Wheels Unleashed

HQ

"I'm Batman". Nå kan du også si det om du spiller Hot Wheels Unleashed. I det nye nedlastbare materialet finnes biler for både de gode og de onde, samt at det nå går an å kjøre på en bane basert på Batcave. De fem bilene som inngår i pakken er The Joker GT, The Penguin samt Batman Rebirth, Robin 2.0T og Armored Batman. Dessuten vil det også være nye deler du kan ta i bruk i baneskaperen og der er det også en ny animert modul kalt Joker Funhouse Split. Hot Wheels - Batman Expansion er tilgjengelig nå. Sjekk ut traileren øverst.