Batman vil ikke dukke opp i Superman: Legacy

HQ

Det ser ut til at James Gunn tar en Man of Steel type tilnærming med den kommende Superman: Legacy, ettersomDC Studios -sjefen og manusforfatteren/regissøren av den første filmen som debuterer i DC Universe har bekreftet at vi ikke får se noen Batman i denne kommende filmen, og at fokuset først og fremst vil være på Supermann selv.

Da han svarte på et spørsmål fra en fan om hvorvidt Batman vil dukke opp i filmen på Threads, svarte Gunn ganske enkelt: "Han kan ikke være med i Superman Legacy, for han er ikke med i manuset."

Det er foreløpig uklart hvem som kommer til å ikle seg kappen som Dark Knight i DC Universe, ettersom ingen skuespillere har fått rollen ennå, og det ble også opprinnelig sagt at Robert Pattinsons Caped Crusader var en del av DC Elsewhere -universet, noe som betyr at han ikke var en del av kjernen i det utviklende universet.

Hvem synes du bør ta på seg rollen som Batman i DC Universe?