Batmobile inntar Rocket League

The Batman har premiere i dag og introduserer en helt ny Batman - hvilket innebærer at han også har med seg en ny kjerre. Denne gangen er det en oppgradert klassisk amerikansk muskelbil han bruker. Denne Batmobilen har nå inntatt Rocket League, og kan bli din ved å kjøpe The Batman Bundle for 1100 Credits, som gir deg:

• Batmobile (2022) Body (Dominus Hitbox)

• Batmobile (2022) Engine Audio

• Dark Knight Matte Paint Finish

• Batmobile (2022) Wheels

• Batmobile (2022) Boost

• Batmobile (2022) Trail

• Reel Life Decal

• The Batman Goal Explosion

Disse gjenstandene kan kun brukes til å utstyre Batmobilen, bortsett fra Goal Explosion som også kan brukes med andre biler. Denne pakken er i salg til 8. mars, så skynd deg å få den hvis du vil ha denne.