Om du har lyst til å kose deg med et lettvint og klassisk rollespill i helgen på enten PC eller Switch, så er kanskje Battle Hunters noe for deg. Det er et fantasy-eventyr som inneholder intet mindre enn 28 unike karakterer å samle på. Utviklerne lover 15 timers spilletid samt en stor verden å utforske.

Sjekk ut lanseringstraileren nedenfor.