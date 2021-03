Battle royale-spillet Final Fantasy VII: The First Soldier annonsert

Square Enix annonserte under Sonys State of Play på torsdag Final Fantasy VII Remake: Intergrade, som er en PS5-versjon av spillet med mer historie og bedre ytelse, men ved siden av dette annonserte de også Final Fantasy VII: The First Soldier, som er et nytt battle royale-spill til mobil, som skal slippes senere i år.

Final Fantasy VII: The First Soldier foregår 30 år før begivenhetene i Final Fantasy VII, og handler om Shinras begynnelse og skapelsen av SOLDIER. Du spiller som en potensiell kandidat, og skal overleve gjennom Midgar og eliminere dine motstandere.

Spillet byr på både tredjepersons og førstepersons-perspektiv, og utover normale skytevåpen blander spillet også inn magiske evner og summons. Du kan se den første traileren til spullet nedenfor.