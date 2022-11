Battlefield 1 på Steams topp 10 seks år etter lanseringen

Battlefield 1-kart blir gratis for alle i dag

den 16 januar 2018 klokken 08:00 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Nå får også alle mulighet til å teste They Shall Not Pass, In the Name of the Tsar og Gallipoli, mens Premium.-medlemmer kan glede seg til siste del av Turning Tides om kort tid.