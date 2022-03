Battlefield 2042 får en skikkelig poengtavle i dag

HQ

Battlefield 2042 mangler seriøst en kjærlig hånd fra utvikleren DICE, og de har kontinuerlig lovet å introdusere avgjørende forbedringer til spillet, for eksempel noe så grunnleggende som en oppdatert poengtavle som viser Kills, Assists og Deaths - som fansen har etterspurt lenge.

Og nettopp en skikkelig poengtavle kommer i dag, for det fremgår nå at oppdatering 3.3 ankommer i løpet av i dag (tirsdag) på alle plattformer, som også vil rette på en rekke tekniske problemer.

"It will include a larger set of changes and fixes, as well as the introduction of VOIP functionality for Squads, and the refreshed Scoreboard being available during End of Round," skriver de på hjemmesiden.

Du kan se et eksempel nedenfor.