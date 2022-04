Battlefield 2042 får endelig voice chat og andre forbedringer i morgen

HQ

Det har vært veldig lett å hakke ned på Battlefield 2042 allerede før spillet ble tilgjengelig, men etter måneder med dårlig nytt er det tid for noen gode nyheter.

For etter et par utsettelser bekrefter DICE og gjengen at Battlefield 2042s 4.0-oppdateringen endelig skal kunne lastes ned fra klokken 10 i morgen. Denne vil blant annet gi oss mulighet til å snakke med andre spillere (VoIP), la oss se den nye tabelloversikten etter hver runde, gjør slik at våpenmodifikasjoner føles mer unike og merkbare, belønner oss med Kill Assist oftere, øker erfaringspoeng man får for Support-handlinger, justerer en drøss med Specialists og kjøretøy i tillegg til å gjøre en haug med generelle etterlengtede forbedringer. Du kan lese mer detaljert om alle endringene her.