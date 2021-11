Battlefield 2042 har allerede battle royale takket være Portal

HQ

Battlefield 2042 har et skaperverktøy kalt Portal, som gir kreative spillere store muligheter til å enten gjenskape klassiske kart og spillmoduser eller designe helt nye opplevelser.

Og den kan man si at de har gjort, for selv om spillet mangler battle royale, har spillerne brukt Portal til å legge til nettopp det, avslører MP1ST:

"After spending more hours in the rules editor than I care to admit, I'm pleased to announce the creation of a full battle royale experience for Battlefield Portal."

Denne spillmodusen heter Warfield 100 og ser ut til å fungere omtrent som Call of Duty: Warzone, med forbehold om at den er designet med Portal-verktøyene og laget av amatører. Skal du prøve Warfield 100?