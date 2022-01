Battlefield 2042 har sklidd helt ut av Xbox-plattformens 50 mest spilte spill

HQ

Til tross for at EA utga en stor pressemelding kort tid etter lanseringen av Battlefield 2042, der de proklamerte at millioner aktivt spilte spillet, har det siden blitt ganske klart at ting ikke har gått så bra. Takket være tekniske problemer, dårlig kommunikasjon og solid konkurranse, ser ikke spillet ut til å ha vunnet et stort nok publikum - og de som var det har begynt å frafalle.

ResetEra-brukeren Theorry har sjekket Micrsofts konstant oppdaterte liste over de mest spilte Xbox-spillene i USA, og har lagt merke til at Battlefield 2042 ikke lenger er på listen. Det er veldig overraskende med tanke på IP-ens historie og seriens popularitet.

I England ligger det på 44. plass, som igjen bryter litt med Battlefield-seriens stolte tradisjon. Eksempelvis DayZ, Star Wars Battlefront II, Fallout 76, Mortal Kombat 11 og Gang Beasts er alle på listen.