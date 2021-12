Battlefield 2042 introduserer juleskins og spillere er ikke fornøyde

HQ

Selv om de fleste populære Live Service-spill tjener penger ved å tilby fargerike, oppfinnsomme "skins", så forventer faste Battlefield-fans nok noe litt annet fra spillene i serien, mer spesifikt en mer seriøs, dyster opplevelse, hvor bevarelsen av innlevelse er noe av det viktigste.

Og det mener spillerne at de nye juleskinsene ødelegger. Som Battlefield Bulletin har bemerket via Twitter, så har nysgjerrige fans gravd frem en rekke bilder av kommende juleskins fra spillets nyeste kildefiler, og den lettere komiske looken mener mange er ganske upassende for Battlefield.

Du kan se eksempler nederst, og via Reddit skriver en bruker blant annet:

"I have never seen such a strange juxtaposition in tone built into a game. It's really very odd, I would love to have seen the design discussions that went into this."

Og en annen bruker skriver:

"How is the mood supposed to be fun and lightheartedness when the intro tried pushing a failed-state, billions of non-pats, and the devestating effects of climate change? If they wanted to make a game with funny, kid-catered skins - it shouldn't have been battlefield."

Den generelle Reddit-tråden later til å være ganske kritisk til DICEs beslutning, men hva synes du selv?