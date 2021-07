Battlefield 2042 lar oss spille Bad Company og andre gamle kart

EA, DICE og de andre utviklerne av Battlefield 2042 var tidlig ute med å avsløre at en hemmelig modus i spillet vil glede fans av tidligere spill som Battlefield 3 og Battlefield: Bad Company, men vi måtte vente helt til nå for å vite hva det er snakk om.

Som en del av kveldens EA Play Live-sending avslørte Electronic Arts Battlefield 2042 sin såkalte Battlefield Portal. Her handler det enkelt sagt om å lage sin egne Battlefeld-opplevelse enten i spillet eller en egen browser-basert plattform. Dette gjør du ved å velge mellom 13 ulike kart Nærmere bestemt er det 7 nye skapt med All-Out Warfare-modusen i tankene og 6 klassikere fra Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 og Battlefield 3 (Battle of the Bulge, Arica Harbour, Caspian Border, El Alamein, Valparaiso og Noshahr Canals). De gamle kartene ser selvsagt ikke prikklike ut heller, men har fått seg skikkelige overhalinger visuelt sett slik at de både ser langt bedre ut og kan ha 128 spillere på de nye konsollene og PC.

En slik nostalgifokusert modus er selvsagt ikke komplett med bare klassiske baner heller, så vi kan også velge blant over 40 ulike våpen, over 40 forskjellige kjøretøy og over 30 duppeditter/verktøy (pokker ta ordet gadget). Sleng på muligheten til å spille som Storbritannia, Tyskland og USA fra 1942, USA og Russland fra Bad Company 2 og spesialister fra 2042, så har vi nok av måter å lage unike kamper på.

Alt dette kan selvsagt blandes akkurat som man vil, og når vi også kan endre på grunnleggende instillinger som antall spillere, vinnervilkår, spesielle hendelser som skal skje og mye mer får utviklerne dette til å høres ganske lovende ut.