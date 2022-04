Battlefield 2042 med under 1000 aktive spillere på Steam

HQ

Selv om Battlefield 2042 var relativt populært den første uka etter lanseringen, så ble det raskt tydelig at EA og DICE hadde et problem her, for det tok ikke lang tid før antallet aktive spillere begynte å falle drastisk, hvorav mange gikk tilbake til Battlefield V og til og med Battlefield 1.

Og det har bare blitt verre med månedene. Nå har en bruker på ResetEra nemlig sett at antallet aktive spillere falt til under 1000 den 11. april, mer spesifikt 979.

Det er dog "kun" på Steam, men det vitner om at spillet nærmer seg et punkt hvor det ikke er nok spillere til å generere et tilfredsstillende antall kamper.

Planen er at spillet skal få en ny oppdatering denne måneden, men det forventes ikke at det tilføyes nytt innhold før til sommeren.